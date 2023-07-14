В Сочи части пострадавших от ЧС автовладельцев выплатят компенсации

По инициативе главы города Сочи Алексея Копайгородского помимо обязательных выплат по частичной или полной утере имущества предусмотрели дополнительные компенсации за пострадавшие от стихии автомобили в Хостинском районе.

Владельцам машин, пострадавших от удара стихии на улице Ручей Видный в ночь с 8 на 9 июля, единовременно выплатят компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

Помощь будет оказана сочинцам, официально попадающим под категорию социально незащищенных слоев населения и имеющих постоянную регистрацию на территории города.

Выплаты направят из благотворительного фонда, деньги в который уже перевели неравнодушные предприниматели, депутаты и общественные деятели курорта.

Уточнить информацию можно по телефону 8 (862) 266-86-46, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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