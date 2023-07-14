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В Сочи части пострадавших от ЧС автовладельцев выплатят компенсации

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-postradavshim-ot-chs-avtovladeltsam-vyplatyat-kompensatsii
В Сочи части пострадавших от ЧС автовладельцев выплатят компенсации
Фото пресс-службы администрации Сочи

По инициативе главы города Сочи Алексея Копайгородского помимо обязательных выплат по частичной или полной утере имущества предусмотрели дополнительные компенсации за пострадавшие от стихии автомобили в Хостинском районе.

Владельцам машин, пострадавших от удара стихии на улице Ручей Видный в ночь с 8 на 9 июля, единовременно выплатят компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

Помощь будет оказана сочинцам, официально попадающим под категорию социально незащищенных слоев населения и имеющих постоянную регистрацию на территории города.

Выплаты направят из благотворительного фонда, деньги в который уже перевели неравнодушные предприниматели, депутаты и общественные деятели курорта.

Уточнить информацию можно по телефону 8 (862) 266-86-46, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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