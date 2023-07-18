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Жители Кубани могут помочь определить дизайн главной стелы на въезде в Красную Поляну

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-mogut-pomoch-opredelit-dizajn-glavnoj-stely-na-vezde-v-krasnuyu-polyanu
Жители Кубани могут помочь определить дизайн главной стелы на въезде в Красную Поляну
Фото t.me/mcusochi

Мнение каждого, кто заполнит исследовательскую анкету, поможет проектировщикам и архитекторам сформировать будущий образ стелы — визитной карточки поселка Красная Поляна.

По словам авторов исследования, главная задача — сформировать дизайн стелы, который будет отражать идентичность жителей территории, а также создавать первое впечатление для приезжих и туристов.

Всего в анкете предлагается 31 вопрос, ответы на них займут около получаса. Пройти опрос можно по этой ссылке, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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