Жители Кубани могут помочь определить дизайн главной стелы на въезде в Красную Поляну

Мнение каждого, кто заполнит исследовательскую анкету, поможет проектировщикам и архитекторам сформировать будущий образ стелы — визитной карточки поселка Красная Поляна.

По словам авторов исследования, главная задача — сформировать дизайн стелы, который будет отражать идентичность жителей территории, а также создавать первое впечатление для приезжих и туристов.

Всего в анкете предлагается 31 вопрос, ответы на них займут около получаса. Пройти опрос можно по этой ссылке, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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