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В горах Красной Поляны выпал снег

Общество
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В горах Красной Поляны выпал снег
Фото krasnayapolyanaresort.ru

Утром 11 июля в горах Кавказского заповедника на высоте более 2 тыс. метров выпало немного снега.

По данным синоптиков, на высоте 2,3 тыс. метров сегодня было +4 ºC и туман. На высоте более 1 тыс. метров +16 ºC.

Ближе к обеду погода в горах Красной Поляны ухудшилась. Из-за этого курорты приостановили работу практически всех канатных дорог.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. На территории курорта ожидаются дожди с градом, грозой и усилением ветра, формирование смерчей над морем и подъем воды в реках.

Читайте также: на Лазаревский район Сочи 11 июля обрушился сильный град. Эпицентр пришелся на Аше, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом.

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