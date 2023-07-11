В горах Красной Поляны выпал снег

Утром 11 июля в горах Кавказского заповедника на высоте более 2 тыс. метров выпало немного снега.

По данным синоптиков, на высоте 2,3 тыс. метров сегодня было +4 ºC и туман. На высоте более 1 тыс. метров +16 ºC.

Ближе к обеду погода в горах Красной Поляны ухудшилась. Из-за этого курорты приостановили работу практически всех канатных дорог.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. На территории курорта ожидаются дожди с градом, грозой и усилением ветра, формирование смерчей над морем и подъем воды в реках.

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