Жители Кубани могут получить разрешение на строительство на «Госуслугах»

Для подачи электронного заявления на разрешение строительства через «Госуслуги» в разделе «Квартира, строительство и земля» нужно иметь подтвержденную учетную запись и заполнить все поля формы.

«Оказание государственных услуг в электронном виде существенно экономит время заявителя. Важно, что теперь не только подача заявления доступна в онлайн-формате, но и получение документа, разрешающего строительство», — сказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

При подаче заявки нужно выбрать свой город и район, также все документы должны быть подписаны цифровой подписью.

Само получение разрешения на строительство через «Госуслуги» бесплатное, однако могут потребоваться документы, за которые нужно будет заплатить пошлину.

Документы выдаются в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в уполномоченном органе. При отказе пользователю объяснят причины, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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