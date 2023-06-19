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Жители Краснодарского края могут записать ребенка в 1 класс на портале «Госуслуги»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-mogut-zapisat-rebenka-v-1-klass-na-portale-gosuslugi
Жители Краснодарского края могут записать ребенка в 1 класс на портале «Госуслуги»
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Также в разделе «Дети, образование» можно инициировать перевод ребенка в новую школу или записать его в 10 класс.

Запись детей от 6,5 до 8 лет в 1 класс проводят в два этапа. Так, до 30 июня продолжается прием детей, которые идут в школу по месту жительства или имеют преимущественное право на зачисление. Такое право имеют те, у кого братья и сестры уже учатся в выбранном образовательном заведении.

С 6 июля по 5 сентября состоится прием детей, живущих не на закрепленной территории. При этом их зачисление возможно только при наличии в школе свободных мест.

При дистанционной подаче заявления о записи ребенка в школу через «Госуслуги» все данные, в том числе паспорта и свидетельства о рождении ребенка, автоматически берутся из личного кабинета, что существенно упрощает весь процесс. Услуга дистанционной подачи заявлений стала особенно востребована в период летних отпусков. Уже позже оригиналы документов родителям нужно будет принести в школу после зачисления ребенка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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