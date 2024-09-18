Жители Кубани могут получить разрешение на парковку через Госуслуги

Документ дает право на бесплатное размещение машины в зоне платной парковки.

Оформить разрешение могут многодетные семьи, участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, России, Краснодарского края, а также полные кавалеры ордена Славы. Получить разрешение можно через Госуслуги. Также можно подать заявление на изменение, продление или аннулирование разрешения.

Около 2,6 млн кубанцев постоянно пользуются Госуслугами, подчеркнул руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

«Достаточно один раз внести паспортные данные, указать номер телефона, электронную почту, адрес регистрации, и информация будет автоматически подтягиваться при заполнении каждого нового заявления, что сокращает время заполнения», — добавил он.

Право на бесплатную парковку дают на срок от одного до трех лет. Документ оформляется на машину. Также у его владельцев не должно быть задолженностей по штрафам. Многодетным семьям можно получить документ только для одного автомобиля. Для них первые три часа стоянки будут бесплатными. Срок оказания услуги — семь рабочих дней. Разрешение выдают в электронном виде, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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