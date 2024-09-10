В центре Анапы появятся платные парковки

В мэрии Анапы провели собрание, на котором обсудили организацию парковочного пространства.

В центральной части города до конца года начнут работать платные парковки. Стоимость стоянки на них составит 40 рублей в час. На первом этапе парковки появятся в курортной части Анапы.

Список платных парковок и подробности получения льготного абонемента размещены на портале parking.anapa.ru. Правом на бесплатную парковку будут пользоваться ветераны войны и боевых действий, военной службы и труда, родители и опекуны в многодетных семьях, собственники электромобилей и другие категории граждан.

Местные жители с постоянной пропиской смогут воспользоваться абонементом стоимостью 6,5 тыс. рублей за год и парковаться безлимитно. Заявления на получение абонементов начнут принимать с 20 сентября в МФЦ или на Госуслугах.

Мэр Анапы Василий Швец отметил, что средства за оплату парковок и штрафов будут пополнять городской бюджет, их направят преимущественно в дорожный фонд на развитие дорожной сети муниципалитета, в том числе сельских округов, пишет газета «Анапское Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе платные парковки будут работать с 8:00 до 20:00. В остальное время они будут бесплатными. Оператором проекта выступает МБУ «Цифровая Анапа». Все деньги, полученные от платных парковок, направят в местный бюджет. Схему платных парковок на курорте в ближайшее время опубликуют на специальном портале. Всего она предусматривает создание около 5,7 тыс. парковочных мест, из которых 3,5 тыс. — бесплатные.