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Первые платные муниципальные парковки в Анапе начнут работать с августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervye-platnye-parkovki-v-anape-nachnut-rabotat-s-avgusta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Первые платные муниципальные парковки в Анапе начнут работать с августа
Фото пресс-службы администрации Анапы

Открыть платные парковки в городе-курорте планирует примерно через месяц, когда специалисты завершат необходимые технические и организационные работы.

Стоимость одного места на парковке составит 40 рублей/час. Первые 15 минут деньги за парковку не будут взиматься. За нарушение правил парковки предусмотрен штраф в 3 тыс. рублей.

Платные парковки будут работать с 8:00 до 20:00. В остальное время они будут бесплатными.

Оператором проекта выступает МБУ «Цифровая Анапа». Все деньги, полученные от платных парковок, направят в местный бюджет.

Схему платных парковок на курорте в ближайшее время опубликуют на специальном портале. Всего она предусматривает создание около 5,7 тыс. парковочных мест, из которых 3,5 тыс. — бесплатные, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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