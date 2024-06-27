Бесплатные парковки для туристических автобусов появились в центре Краснодара

Бесплатное парковочное пространство предусмотрели в местах, где проходят маршруты экскурсий.

В рамках работы по развитию туристической инфраструктуры в центре краевой столицы появилось три локации для бесплатной парковки автобусов:

на улице Октябрьская, 16 (парковка отеля «Платан Южный»);

на улице Береговая, 144, (парковка спортивного комплекса «Олимп»);

на улице Коммунаров, 211, (парковка ТЦ «Центр Города»).

Эти места обозначили специальной дорожной разметкой с логотипом туристического бренда Краснодара.

О размещении туристских автобусов на бесплатных парковочных местах проконсультируют в Туристско-информационном центре. Подробнее можно узнать по телефону: 8(861)218-97-77, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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