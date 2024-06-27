Бесплатные парковки для туристических автобусов появились в центре Краснодара
Общество
27.06.2024 13:50
Бесплатное парковочное пространство предусмотрели в местах, где проходят маршруты экскурсий.
В рамках работы по развитию туристической инфраструктуры в центре краевой столицы появилось три локации для бесплатной парковки автобусов:
- на улице Октябрьская, 16 (парковка отеля «Платан Южный»);
- на улице Береговая, 144, (парковка спортивного комплекса «Олимп»);
- на улице Коммунаров, 211, (парковка ТЦ «Центр Города»).
Эти места обозначили специальной дорожной разметкой с логотипом туристического бренда Краснодара.
О размещении туристских автобусов на бесплатных парковочных местах проконсультируют в Туристско-информационном центре. Подробнее можно узнать по телефону: 8(861)218-97-77, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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