Тарифы повысили на 87 платных муниципальных парковках в Краснодаре

Стоимость всех парковок в кубанской столице увеличили 21 июня на 10–30 рублей в зависимости от тарифной зоны.

Повышение тарифов объяснили тем, что заполняемость некоторых парковок превышала 85%. При этом, согласно приказу минтранспорта Кубани, на парковках следует придерживаться тарифной политики, регулирующей их заполняемость на уровне от 70% до 85%.

Средства, полученные благодаря повышению стоимости парковок, поступят в дорожный фонд для будущего ремонта дорог краевой столицы.

Тарифные планы и адреса городских парковок доступны по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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