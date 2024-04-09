Платные парковки принесли Краснодару более 140 млн рублей с начала года

С начала года в дорожный фонд краевой столицы от платных муниципальных парковок поступило 140,6 млн рублей.

Из этой суммы от оплаты парковки поступило около 52,5 млн рублей, от оплаты штрафов — около 88 млн рублей. Деньги направят на содержание, ремонт и реконструкцию дорог.

Чаще всего краснодарцы оплачивают парковки через мобильное приложение «Парковки Краснодара». Также оплатить парковку можно через паркомат с помощью банковской карты или при помощи QR-кода, в мобильном приложении «Сбербанк-онлайн» или в банкомате.

На муниципальной парковке можно находиться бесплатно первые 15 минут до и после оплаты. При неоплате парковке водителю грозит штраф в размере 3 тыс. рублей. За оплатой парковок следят мобильные и стационарные комплексы фото и видеофиксации.

Большинстве стоянок открытого типа с 20:00 до 8:00 бесплатные, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 1 апреля начали работать 11 эвакуаторов. Они забирают автомобили, припаркованные в неположенных местах. За первую неделю эвакуировали 121 автомобиль. Эвакуированные машины отвозят на спецстоянку на улице Суворова, 3. Час хранения автомобиля стоит 69,63 рублей. Еще 3 тыс. 825 рублей нарушителям придется заплатить за перевозку машины эвакуатором.