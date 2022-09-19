Жители Кубани могут подать заявки на конкурс «Лига Лекторов» до 25 сентября

Фото vk.com/znanierussia

Принять участие в третьем сезоне Всероссийского конкурса могут жители края, которые ведут активную просветительскую деятельность. Попробовать выступить в качестве лектора может любой желающий.

Прием заявок продлится до 25 сентября. Организатором конкурса выступает Российское общество «Знание».

Участникам предстоит пройти многоступенчатый отбор. Первый, отборочный этап пройдет в онлайн-формате: конкурсанты должны будут предоставить видео-лекции, после чего лучшие участники отправятся на региональный этап. Он пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

Финал конкурса состоится в апреле 2023 года в Москве. Там выберут 50 победителей, которые получат звание Лектора «Знания» и ценные призы, возможность регулярных выступлений на лучших площадках страны в рамках деятельности Общества, а также доступ к комплексному обучающему ресурсу «Знание».

Более подробную информацию о проведении конкурса «Лига Лекторов» можно узнать на сайте проекта.

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