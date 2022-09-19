Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители Кубани могут подать заявки на конкурс «Лига Лекторов» до 25 сентября

Общество
19.09.2022 11:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-mogut-podat-zayavki-na-konkurs-liga-lektorov-do-25-sentyabrya
Жители Кубани могут подать заявки на конкурс «Лига Лекторов» до 25 сентября
Фото vk.com/znanierussia

Принять участие в третьем сезоне Всероссийского конкурса могут жители края, которые ведут активную просветительскую деятельность. Попробовать выступить в качестве лектора может любой желающий.

Прием заявок продлится до 25 сентября. Организатором конкурса выступает Российское общество «Знание».

Участникам предстоит пройти многоступенчатый отбор. Первый, отборочный этап пройдет в онлайн-формате: конкурсанты должны будут предоставить видео-лекции, после чего лучшие участники отправятся на региональный этап. Он пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

Финал конкурса состоится в апреле 2023 года в Москве. Там выберут 50 победителей, которые получат звание Лектора «Знания» и ценные призы, возможность регулярных выступлений на лучших площадках страны в рамках деятельности Общества, а также доступ к комплексному обучающему ресурсу «Знание».

Более подробную информацию о проведении конкурса «Лига Лекторов» можно узнать на сайте проекта.

Читайте также: молодые исследователи Кубани могут принять участие в программе «УМНИК-2022».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае 19 сентября ожидаются ливни с грозой и градом
  2. В Геленджике для жителей и туристов открыли космическую станцию «Алмаз»
  3. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  4. В Апшеронском районе вдоль реки Пшеха сошел оползень
  5. Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
  6. Краснодарский край вошел в тройку самых спортивных регионов России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях