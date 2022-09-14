Молодые исследователи Кубани могут принять участие в программе «УМНИК-2022»
У жителей Краснодарского края в возрасте 18-30 лет есть шанс получить полумиллионный грант на развитие инновационных проектов. Заявку можно подать до 20 октября.
В конкурсе «УМНИК» примут участие авторы научно-технических работ в области цифровых и химических технологий, медицины, ресурсосберегающей энергетики. Заявку можно подать на официальном сайте. Цель мероприятия — поддержка молодежи, стремящейся реализовать свои научно-технические проекты в различных социально-значимых направлениях.
В 2021 году жители Кубани прислали свыше 100 проектов. До финала дошли 80 работ, 14 из которых одержали победу.
Ответы на любые вопросы, касающиеся конкурса, можно получить на сайте Фонда развития инноваций Краснодарского края, либо позвонив по телефону +7 (861) 991 25 50, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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