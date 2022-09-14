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Преподаватель из Краснодара представит Кубань на конкурсе учителей русского языка

Общество
14.09.2022 09:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/prepodavatel-iz-krasnodara-predstavit-kuban-na-konkurse-uchitelej-russkogo-yazyka
Преподаватель из Краснодара представит Кубань на конкурсе учителей русского языка
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» пройдет в Железноводске. В мероприятии примут участие преподаватели из 68 регионов. В их числе Виктория Арутюнян из Краснодара.

Виктория Арутюнян — учитель русского языка и литературы школы № 61. Педагог с 10-летним стажем уверена, что работа в школе дает возможность для саморазвития и самореализации, а также чувство причастности к чему-то важному.

«А главными ценностями считаю бережное отношение к языку, понимание связи с родной страной, ее историей и культурой», — сказала Виктория Арутюнян.

Первый тур Всероссийского конкурса пройдет с 13 по 15 сентября. В течение трех дней педагоги покажут свои умения в дисциплинах «Методическая мастерская» и «Урок». На втором этапе учителя покажут на себя в состязании «Классный час» и «Мастер-класс». Завершится соревнование 18 сентября. Проголосовать за Викторию Арутюнян можно перейдя по ссылке.

«Лучший учитель родного языка и родной литературы» стартовал в рамках Года культурного наследия народов России. Цель профессионального соревнования — распространение опыта преподавания родного языка и родной литературы, а также поддержка учителей, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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