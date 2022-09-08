Восьмиклассник из Новороссийска стал призером конкурса юных дарований России

Видео канала «Кубань 24»

Ярослав Жидков занял третье место в номинации «Живопись». Победу кубанскому школьнику принесло вдохновение пейзажами города-героя. Ему он посвятил цикл своих работ, написанных гуашью и акварелью.

Морской порт и корабли, ветреные улицы Новороссийска и его жители легли на полотна Ярослава Жидкова. Успех в конкурсе не случайность, ведь он один из талантливых учеников художественной школы имени Степана Эрзя.

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