Восьмиклассник из Новороссийска стал призером конкурса юных дарований России
Культура
08.09.2022 14:31
Ярослав Жидков занял третье место в номинации «Живопись». Победу кубанскому школьнику принесло вдохновение пейзажами города-героя. Ему он посвятил цикл своих работ, написанных гуашью и акварелью.
Морской порт и корабли, ветреные улицы Новороссийска и его жители легли на полотна Ярослава Жидкова. Успех в конкурсе не случайность, ведь он один из талантливых учеников художественной школы имени Степана Эрзя.
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