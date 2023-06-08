Жители Кубани могут бесплатно пройти курсы повышения квалификации администраторов госпабликов

Согласно новому закону, у десятков тысяч государственных учреждений по всей России должны появиться официальные аккаунты в социальных сетях.

Команда ЦУР Краснодарского края и Ростовского филиала РАНХиГС запускает курсы повышения квалификации по программе «Администратор госпаблика». Все желающие могут пройти его бесплатно. Программа обучения рассчитана в первую очередь на безработных, желающих освоить востребованную профессию.

Участники курсов смогут узнать актуальную информацию об органическом продвижении аккаунтов государственных учреждений в соцсетях, оформлении сообществ, работе с обратной связью от населения, аналитике информационного пространства. Обучение проходит в онлайн-формате и предусматривает прохождение более 140 академических часов и практических заданий. По итогам обучения участники курсов получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

Первый поток обучения по программе «Администратор госпаблика» стартует уже 12 июня и продлится до 25 июля. Организаторы активно ведут набор участников образовательных курсов. Более подробную информацию можно узнать на сайте.

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