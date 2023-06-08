Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители Кубани могут бесплатно пройти курсы повышения квалификации администраторов госпабликов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-mogut-besplatno-projti-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-administratorov-gospablikov
Жители Кубани могут бесплатно пройти курсы повышения квалификации администраторов госпабликов
Фото Ruca Souza, pexels.com

Согласно новому закону, у десятков тысяч государственных учреждений по всей России должны появиться официальные аккаунты в социальных сетях.

Команда ЦУР Краснодарского края и Ростовского филиала РАНХиГС запускает курсы повышения квалификации по программе «Администратор госпаблика». Все желающие могут пройти его бесплатно. Программа обучения рассчитана в первую очередь на безработных, желающих освоить востребованную профессию.

Участники курсов смогут узнать актуальную информацию об органическом продвижении аккаунтов государственных учреждений в соцсетях, оформлении сообществ, работе с обратной связью от населения, аналитике информационного пространства. Обучение проходит в онлайн-формате и предусматривает прохождение более 140 академических часов и практических заданий. По итогам обучения участники курсов получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

Первый поток обучения по программе «Администратор госпаблика» стартует уже 12 июня и продлится до 25 июля. Организаторы активно ведут набор участников образовательных курсов. Более подробную информацию можно узнать на сайте.

Читайте также: более 3 тыс. сотрудников предприятий в Краснодарском крае обучили бережливым технологиям.

Статьи
Рак мозга: симптомы, прогнозы и лечение
Рак мозга: симптомы, прогнозы и лечение
10 причин есть огурцы каждый день
10 причин есть огурцы каждый день
Что говорят звезды: знак зодиака Весы
Что говорят звезды: знак зодиака Весы
Топ-3 холодных летних супа
Топ-3 холодных летних супа
День России: откуда появился праздник
День России: откуда появился праздник
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях