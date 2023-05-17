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Более 3 тыс. сотрудников предприятий в Краснодарском крае обучили бережливым технологиям

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-3-tys-sotrudnikov-predpriyatij-v-krasnodarskom-krae-obuchili-berezhlivym-tehnologiyam
Более 3 тыс. сотрудников предприятий в Краснодарском крае обучили бережливым технологиям
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Внедрение бережливых технологий должно повысить эффективность работников предприятий. Соответствующее обучение проводят как для сотрудников компаний-участников нацпроекта «Производительность труда», так и для региональных команд.

Сейчас в профильном нацпроекте принимают участие более 250 кубанских предприятий. В некоторых компаниях уже завершили активную фазу внедрения инструментов бережливого производства, однако эксперты продолжают с ними работать, предоставляют консультации, отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

«В каждой компании работают подготовленные внутренние тренеры, которые разрабатывают новые подходы к работе, заряжают коллектив на повышение общей эффективности», — добавил глава минэкономики региона.

Число сотрудников, освоивших инструменты повышения производительности труда, — один из показателей реализации нацпроекта в регионах. По этому параметру Кубань уже перевыполнила план на год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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