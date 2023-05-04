Цветы по бережливым технологиям будет выращивать агрокомпания из Мостовского района

В нацпроект «Производительность труда» включилась компания «Юг-Агро», которое подписало соглашение с министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что нацпроект не только повышает производительность предприятия, но и в целом меняет психологию бизнеса. По словам министра, нацпроект предоставляет передовые практики, которые обеспечивают активное развитие бизнеса.

«Сегодня конкуренция на рынке цветов высокая. В Краснодарский край ввозят большой ассортимент декоративных растений. Поэтому кубанский букет должен быть высокого качества при демократичной цене. Добиться такого результата возможно при оптимизации процессов с помощью бережливых технологий», — сообщил Алексей Юртаев.

Первые результаты использования бережливых технологий подведут через полгода. Чтобы добиваться этих итогов, сотрудники РЦК проведут диагностику основных процессов, а также обучат рабочий коллектив технологиям бережливого производства. После основных мероприятий совместно с рабочей группой приступят к улучшению пилотного потока.

Предприятие «Юг-Агро», занимающееся выращиванием роз, владеет тепличным комплексом размером в 16 га.

Свыше 250 компаний Краснодарского края приняли участие в нацпроекте «Производительность труда». К включению в проект допускаются краевые компании пяти базовых несырьевых отраслей экономики — сельское хозяйство, строительство, обрабатывающее производство, торговля и транспорт. У предприятия объем продаж должен составлять не менее 400 млн рублей ежегодно, а доля иностранного капитала не должна превышать 50%, сообщает пресс-служба Краснодарского края.

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