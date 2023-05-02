Первый детский сад с применением бережливых технологий построят в Краснодарском крае

Дошкольное учреждение откроется в Краснодаре, сейчас оно уже готово на 57%. Строительством занимается компания «Сочи Девелопмент» в рамках нацпроекта «Производительность труда».

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, применение бережливых технологий позволяет быстрее возводить соцобъекты. Это не только помогает экономить бюджетные средства, но и дает возможность детям ходить в школы и детсады, которые появляются в шаговой доступности.

«В регионе социально ответственный бизнес увидел перспективы нацпроекта и будет тиражировать опыт в дальнейшем», — подчеркнул министр.

Благодаря применению бережливых технологий удалось оптимизировать перемещение техники и материалов по стройплощадке, их хранение на складе, а также внедрить систему для подготовительного этапа выполнения работ. В результате удалось сократить время выполнения задач, снизить количество используемых материалов и повысить производительность.

Сейчас в нацпроекте «Производительность труда» принимают участие более 250 кубанских предприятий, занятых в базовых несырьевых отраслях экономики. Для них доступны различные виды господдержки, в том числе льготные займы, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%, субсидии с повышающим коэффициентом, а также бесплатные образовательные программы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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