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В Музыкальном микрорайоне Краснодара достраивают детский сад на 280 мест

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-muzykalnom-mikrorajone-krasnodara-dostraivayut-detskij-sad-na-280-mest
В Музыкальном микрорайоне Краснодара достраивают детский сад на 280 мест
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Детский сад расположен на улице Петра Метальникова, 32. Объект уже готов на 98%. Его достроят до конца весны.

Соцобъект начали строить в августе 2021 года. Общая площадь объекта составит 7,7 тыс. кв. м. Мэр Краснодара Евгения Наумов отметил, что детский сад почти готов.

«Осталось завершить внутреннюю отделку. Садик полностью соответствует современным требованиям. Надеюсь, скоро здесь зазвучат детские голоса», — написал глава кубанской столицы в своем Telegram-канале.

Посещать детсад смогут 280 детей. В нем разместят 14 групп, в том числе — ясельные. Здание состоит из двух блоков по два этажа каждый. На первом этаже разместят пищеблок, медкабинет и группы. На втором этаже разместят кабинеты для досуга и административно-бытовые помещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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