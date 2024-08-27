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Жители Кубани могут бесплатно отправить посылки в Курскую и Белгородскую области

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-mogut-besplatno-otpravit-posylki-v-kurskuyu-i-belgorodskuyu-oblasti
Жители Кубани могут бесплатно отправить посылки в Курскую и Белгородскую области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Отделения Почты России в Краснодарском крае с 27 августа бесплатно принимают посылки весом до 10 кг в Курскую и Белгородскую области.

Жители этих регионов также могут бесплатно отправлять посылки в любой регион страны. Количество отправлений не ограничено — например, воспользоваться услугой могут жители приграничных районов, которые при переезде в другой регион хотят взять с собой больше вещей.

«В это непростое время мы все стараемся помочь тем, кто находится в Курской и Белгородской областях. Как социально ответственная компания Почта России предоставляет возможность жителям Кубани бесплатно отправить посылки в эти два региона и поддержать тех, кто защищает Родину», — цитирует директора управления Федеральной почтовой связи Краснодарского края Елену Бабак пресс-служба администрации.

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