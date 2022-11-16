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Жители Кубани 18 ноября смогут бесплатно получить консультацию у юристов

Общество
16.11.2022 14:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-18-noyabrya-smogut-besplatno-poluchit-konsultatsiyu-u-yuristov
Жители Кубани 18 ноября смогут бесплатно получить консультацию у юристов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

К специалистам можно обратиться за устной и письменной консультацией, а также за помощью в составлении документов.

Помощь окажут эксперты Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Кроме того, 18 ноября в крае пройдет Всероссийский день правовой помощи детям. Специалисты проведут консультации для усыновителей и опекунов детей-сирот, тех, кто только планирует стать опекуном, детей-инвалидов и их родителей. Также помощь юристов могут получить беременные женщины и родители с детьми до трех лет.

Консультация пройдет с 9:00 до 17:00 без перерывов по телефону 8 (861) 259-08-24 или очно. Предварительная запись не требуется. Подробную информацию можно получить на сайте отделения Ассоциации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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