В Краснодарском крае проходит Всероссийская неделя борьбы с диабетом
Акция продлится до 20 ноября. Ее старт приурочили ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября.
Так, 16 и 17 ноября в Красноармейском районе будет работать передвижной мобильный комплекс «Диспансеризация», а в краевом Центре медицинской профилактики проведут занятия «Школы здоровья».
О проблемах, с которыми сталкиваются диабетики, вспомнят и в Павловском районе. Там проведут акцию «Кубань — край долгожителей».
«Основные факторы риска: нарушение образа жизни, связанное с питанием, избыточный вес, избыточное потребление легкоусвояемых углеводов, недостаточная физическая активность, хронический стресс», — сказал врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев.
Медики напомнили, что лучшей профилактикой диабета являются правильное питание и здоровый образ жизни. Регулярный контроль уровня глюкозы в крови поможет вовремя выявить признаки этого заболевания и предотвратить его развитие вместе с врачом.
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