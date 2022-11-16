В Краснодарском крае проходит Всероссийская неделя борьбы с диабетом

Видео канала «Кубань 24»

Акция продлится до 20 ноября. Ее старт приурочили ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября.

Так, 16 и 17 ноября в Красноармейском районе будет работать передвижной мобильный комплекс «Диспансеризация», а в краевом Центре медицинской профилактики проведут занятия «Школы здоровья».

О проблемах, с которыми сталкиваются диабетики, вспомнят и в Павловском районе. Там проведут акцию «Кубань — край долгожителей».

«Основные факторы риска: нарушение образа жизни, связанное с питанием, избыточный вес, избыточное потребление легкоусвояемых углеводов, недостаточная физическая активность, хронический стресс», — сказал врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев.

Медики напомнили, что лучшей профилактикой диабета являются правильное питание и здоровый образ жизни. Регулярный контроль уровня глюкозы в крови поможет вовремя выявить признаки этого заболевания и предотвратить его развитие вместе с врачом.