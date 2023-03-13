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Жители Крымского района нашли в лесу 890 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krymskogo-rajona-nashli-v-lesu-890-boepripasov-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny
Жители Крымского района нашли в лесу 890 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Более 900 боеприпасов времен войны с начала марта нашли и уничтожили в Краснодарском крае сотрудники Росгвардии.

Боеприпасы нашли в разных населенных пунктах. Всего за две недели от жителей поступило 16 сообщений об обнаружении подозрительных предметов, из них 8 сообщений — из Крымского района.

Так, в лесу недалеко от хутора Новокрымского нашли 890 боеприпасов, в том числе 865 патронов калибра 7,62 мм со следами сильной коррозии. Также в числе опасных находок были разнокалиберные снаряды и мины, граната РГ-33 и запал к ней.

Сотрудники инженерно-технических отделений ОМОН «Пластун» и ОМОН «Шторм-Юг» уничтожили все боеприпасы с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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