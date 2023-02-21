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Мужчина нашел снаряд времен войны во время прогулки с собакой в Крымске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-nashel-snaryad-vremen-vojny-vo-vremya-progulki-s-sobakoj-v-krymske
Мужчина нашел снаряд времен войны во время прогулки с собакой в Крымске
Мужчина нашел снаряд времен войны во время прогулки с собакой в Крымске

За несколько дней в разных районах Кубани обнаружили и уничтожили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Подозрительный предмет в одной из плит перекрытия возле частного дома в садово-дачном товариществе Озерки в Крымске местный житель нашел, гуляя с собакой. Он вызвал экстренные службы. Взрывотехники выяснили, что найденный боеприпас — это 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Другие опасные находки обнаружили на берегах реки Протока жители Красноармейского и Славянского районов. Там нашли гранату Ф-1 со следами коррозии, 152-мм артиллерийский снаряд и 82-мм минометную мину.

Все боеприпасы сотрудники вывезли и уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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