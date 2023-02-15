В Анапе на берегу моря нашли две мины и два артиллерийских снаряда

Всего на территории Краснодарского края за последние дни нашли и уничтожили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

На берегу моря в поселке Витязево в Анапе обнаружили подозрительные предметы. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это два артиллерийских снаряда калибра 76 и 152 мм и две мины 82 мм.

Кроме того, в Туапсинском районе возле села Садового в лесу нашли авиационную бомбу весом 10 кг. В Хадыженске на территории частных домов нашли две минометные мины 50 мм. В Славянске-на-Кубани обнаружили гранату Ф-1.

Взрывотехники уничтожили все найденные боеприпасы времен войны с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: останки двоих солдат, шесть гранат и патроны нашли на стройплощадке в Новороссийске. Это произошло 21 января на строительной площадке на улице Григорьева при проведении земляных работ.