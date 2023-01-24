Останки двоих солдат, шесть гранат и патроны нашли на стройплощадке в Новороссийске

Это произошло 21 января на строительной площадке на улице Григорьева при проведении земляных работ.

Во время работы экскаватора строители заметили в грунте останки человека. Они сообщили об этом в правоохранительные органы и остановили работы.

Вскоре на место прибыли поисковики и начали раскопки. Им удалось найти на этом участке останки двух солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, шесть гранат РГД-33, множество патронов, шесть запалов, кружку и противогаз. Останки найденных красноармейцев торжественно захоронят на мемориале «Скорбящий ангел».

Кроме того, в районе горы Семигорка, где недавно нашли останки двоих солдат, нашли останки еще четырех красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает ассоциация отрядов «Кубаньпоиск» в Telegram.

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