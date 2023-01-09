Кабаны выкопали останки солдата, погибшего в годы войны в горах Новороссийска

Останки советского бойца обнаружил в районе горы Семигорка местный житель. Информацию о находке передали поисковикам.

Мужчина, обнаруживший человеческие останки, предположил, что захоронение разрыли кабаны.

«Сегодня в районе горы Семигорка нашли останки человека, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Кабаны выкопали часть черепа, рядом позиции», — рассказал он.

Сотрудники «Новороссийского центра поисковых работ» отправятся на место после того, как наладится погода, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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