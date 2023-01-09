Артиллерийский снаряд и три мины времен войны нашли и уничтожили на Кубани
Происшествия
09.01.2023 12:29
Сотрудники Росгвардии нашли два боеприпаса на территории Туапсинского района и по одному в Краснодаре и Темрюкском районе.
Житель Туапсинского района недалеко от села Гойтх нашел две 82-мм минометные мины со следами коррозии во время сбора грибов. Копавшие траншею рабочие обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд на улице Стременной в хуторе Ленина в Краснодаре. Еще одну 50-мм мину обнаружили в поселке Сенном Темрюкского района.
Все найденные боеприпасы времен войны уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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