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Артиллерийский снаряд и три мины времен войны нашли и уничтожили на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/artillerijskij-snaryad-i-tri-miny-vremen-vojny-nashli-i-unichtozhili-na-kubani
Артиллерийский снаряд и три мины времен войны нашли и уничтожили на Кубани
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Сотрудники Росгвардии нашли два боеприпаса на территории Туапсинского района и по одному в Краснодаре и Темрюкском районе.

Житель Туапсинского района недалеко от села Гойтх нашел две 82-мм минометные мины со следами коррозии во время сбора грибов. Копавшие траншею рабочие обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд на улице Стременной в хуторе Ленина в Краснодаре. Еще одну 50-мм мину обнаружили в поселке Сенном Темрюкского района.

Все найденные боеприпасы времен войны уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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