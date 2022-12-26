Снаряды, мины и лимонка: 11 боеприпасов времен войны уничтожили на Кубани

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили жители Крымского района. Среди опасных находок были артиллерийские снаряды, минометные мины и граната Ф-1.

Четыре артиллерийских снаряда калибра 76 мм нашли на берегу пруда в хуторе Садовом. Кроме того, в русле реки Псыж, неподалеку от хутора Шептальского, обнаружили снаряд калибра 122 мм.

Еще пять боеприпасов нашли в полях в Крымске и недалеко от сел Кеслерово и Экономического. В лесополосе у хутора Непиль обнаружили снаряд калибра 76 мм. Все боеприпасы были уничтожены с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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