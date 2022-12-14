Почти 30 боеприпасов времен войны нашли и уничтожили в Краснодарском крае
Среди них 8 артиллерийских снарядов, 17 разнокалиберных минометных мин и 2 гранаты.
На одной из ферм в хуторе Бураковском в Кореновском районе нашли предмет, конструктивно похожий на боеприпас. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» приехали на место, обследовали территорию и извлекли из земли 9 минометных мин калибра 82 мм. Две такие же минометные мины нашел местный житель в лесополосе вблизи улицы Малигонова в Краснодаре.
В Ейске на берегу Таганрогского залива нашли 105 мм артиллерийский снаряд. В Геленджике во время строительства дороги рабочие обнаружили немецкую минометную мину калибра 50 мм со следами коррозии.
Все опасные предметы уничтожены с соблюдением требований безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.
Читайте также: житель Кубани незаконно купил газовый пистолет и переделал его в боевой.
- Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма
- Африканского льва конфисковали у «Планеты Океан» в Анапе
- Охотники тяжело ранили мужчину в лесу в Абинском районе
- Пропавший в горах Сочи турист вышел на связь со спасателями
- Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе
- В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского