Почти 30 боеприпасов времен войны нашли и уничтожили в Краснодарском крае

Среди них 8 артиллерийских снарядов, 17 разнокалиберных минометных мин и 2 гранаты.

На одной из ферм в хуторе Бураковском в Кореновском районе нашли предмет, конструктивно похожий на боеприпас. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» приехали на место, обследовали территорию и извлекли из земли 9 минометных мин калибра 82 мм. Две такие же минометные мины нашел местный житель в лесополосе вблизи улицы Малигонова в Краснодаре.

В Ейске на берегу Таганрогского залива нашли 105 мм артиллерийский снаряд. В Геленджике во время строительства дороги рабочие обнаружили немецкую минометную мину калибра 50 мм со следами коррозии.

Все опасные предметы уничтожены с соблюдением требований безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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