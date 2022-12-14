Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Почти 30 боеприпасов времен войны нашли и уничтожили в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-30-boepripasov-vremen-vojny-nashli-i-unichtozhili-v-krasnodarskom-krae
Почти 30 боеприпасов времен войны нашли и уничтожили в Краснодарском крае
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Среди них 8 артиллерийских снарядов, 17 разнокалиберных минометных мин и 2 гранаты.

На одной из ферм в хуторе Бураковском в Кореновском районе нашли предмет, конструктивно похожий на боеприпас. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» приехали на место, обследовали территорию и извлекли из земли 9 минометных мин калибра 82 мм. Две такие же минометные мины нашел местный житель в лесополосе вблизи улицы Малигонова в Краснодаре.

В Ейске на берегу Таганрогского залива нашли 105 мм артиллерийский снаряд. В Геленджике во время строительства дороги рабочие обнаружили немецкую минометную мину калибра 50 мм со следами коррозии.

Все опасные предметы уничтожены с соблюдением требований безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: житель Кубани незаконно купил газовый пистолет и переделал его в боевой.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео
Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма
  2. Африканского льва конфисковали у «Планеты Океан» в Анапе
  3. Охотники тяжело ранили мужчину в лесу в Абинском районе
  4. Пропавший в горах Сочи турист вышел на связь со спасателями
  5. Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе
  6. В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях