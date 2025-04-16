Жители краснодарского ЖК готовят иск к УК после грандиозного пожара на парковке

Пожар на парковке под жилым комплексом «Грин парк» в микрорайоне Гидростроителей произошел ночью 15 апреля.

В нем сгорело 13 автомобилей, пострадали еще четыре. По мнению владельцев машин, управляющая компания не предприняла никаких мер для предотвращения пожара.

«Сейчас иск готовим против управляющей компании. Система пожаротушения не сработала, трубы пустые без воды, сигнализация не сработала, ее уже позже кто-то вручную включил. Установленные вытяжки дыма на случай пожара тоже не сработали. В общем УК деньги гребут, а ничего не делают», — рассказал один из жильцов дома.

В УК просят жителей комплекса ничего не трогать на месте пожара, а владельцев сгоревших и поврежденных машин — обратиться в полицию и отказываются комментировать ситуацию до конца расследования, сообщают РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти 20 машин сгорели на парковке под жилым комплексом в Краснодаре. Сообщение о возгорании парковки на улице Благоева в микрорайоне Гидростроителей поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 15 апреля в 0:24.

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