Частный дом сгорел в Хостинском районе Сочи в ночь на 16 апреля

Кадры на месте ЧП сняли и опубликовали в соцсетях очевидцы. По их словам, пожар произошел в частном доме на Курортном проспекте Сочи.

Пламя распространялось быстро, но на соседние здания не перекинулось.

Неизвестно, что стало причиной пожара, и есть ли пострадавшие или погибшие. Подробности происшествия выясняются.

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Пожарную службу на место происшествия вызвал сосед. Прибывшие на место подразделения МЧС установили, что загорелась квартира на площади 20 кв. метров. Пожар ликвидировали, и на месте обнаружили погибшую, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели женщины, назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизу.

Также следователи осмотрели место происшествия, продолжаются необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Предварительная причина пожара — замыкание электрообогревателя, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

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