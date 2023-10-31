Жители Краснодарского края второй день подряд жалуются на сбои в работе Telegram

Утром 31 октября многие кубанцы снова столкнулись с тем, что мессенджер Telegram плохо работает на мобильных устройствах. При этом на компьютерах он работает в обычном режиме.

По данным сервиса «Сбой.РФ» на 8:00 31 октября, на работу Telegram в России пожаловались уже 648 человек. Днем ранее число жалоб на мессенджер превысило 24 тыс.

Больше всего жалоб на работу Telegram за последние сутки поступило из Краснодарского края — 37%, Ростовской области — 15% и Ставропольского края — 10%. На юге с перебоями в работе мессенджера также столкнулись жители Волгоградской области — 7%, Дагестана — 4%, а также Астраханской области, Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Чечни — по 1%.

Перебои в работе Telegram начались утром 30 октября, больше всего это затронуло мобильные устройства. Что стало причиной сбоя работы мессенджера достоверно неизвестно. По одной из версий, Telegram стал хуже работать на юге России из-за произошедших накануне массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые организовали через этот мессенджер.

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