Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители Краснодарского края в августе взяли товарных кредитов на 941 млн рублей

Экономика
22.09.2022 07:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-v-avguste-vzyali-tovarnyh-kreditov-na-941-mln-rublej
Жители Краснодарского края в августе взяли товарных кредитов на 941 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В августе 2022 года количество кредитов, выдаваемых в торговых точках, выросло на 12% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Объединенного кредитного бюро, всего за август 2022 года в России выдали 413 тыс. POS-кредитов на общую сумму 21 млрд рублей. Это на 2,5 млрд больше, чем за предыдущий месяц. Средний чек по торговым кредитам составил — 51 тыс. рублей.

Больше всего кредитов в торговых точках в августе выдали в Москве — 22,5 тыс. кредитов на 1,82 млрд рублей. На втором месте Московская область — 23 тыс. кредитов на 1,51 млрд рублей, на третьем месте Краснодарский край — 18 тыс. кредитов на 941 млн рублей.

В Санкт-Петербурге в августе выдали 14,2 тыс. кредитов на 937,5 млн рублей, а в Татарстане — 13,6 тыс. кредитов на 684,1 млн рублей, сообщает ТАСС.

Читайте также: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодаре 22 сентября временно ограничат движение по улице Пушкина
  3. Армавирец избил детей, «помогавших» его ребенку закинуть обувь на дерево
  4. В РЖД опровергли информацию об ограничении продажи билетов на фоне частичной мобилизации
  5. В Динском районе прохожие обнаружили в реке всплывший труп мужчины
  6. ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях