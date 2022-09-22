Жители Краснодарского края в августе взяли товарных кредитов на 941 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В августе 2022 года количество кредитов, выдаваемых в торговых точках, выросло на 12% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Объединенного кредитного бюро, всего за август 2022 года в России выдали 413 тыс. POS-кредитов на общую сумму 21 млрд рублей. Это на 2,5 млрд больше, чем за предыдущий месяц. Средний чек по торговым кредитам составил — 51 тыс. рублей.

Больше всего кредитов в торговых точках в августе выдали в Москве — 22,5 тыс. кредитов на 1,82 млрд рублей. На втором месте Московская область — 23 тыс. кредитов на 1,51 млрд рублей, на третьем месте Краснодарский край — 18 тыс. кредитов на 941 млн рублей.

В Санкт-Петербурге в августе выдали 14,2 тыс. кредитов на 937,5 млн рублей, а в Татарстане — 13,6 тыс. кредитов на 684,1 млн рублей, сообщает ТАСС.

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