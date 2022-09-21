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ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы

21.09.2022 16:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsb-rf-mobilizovannym-rossiyanam-banki-predostavyat-kreditnye-kanikuly
ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы
Фото пресс-службы Банка России

Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул для мобилизованных в соответствии с указом Владимира Путина заемщиков.

«Граждане, мобилизованные, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», — говорится в сообщении ЦБ РФ в Telegram.

Кредитным организациям также рекомендовали реструктуризировать или адаптировать существующие кредиты мобилизованных россиян, не начислять штрафы и пени, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении. Такая реструктуризация не будет расцениваться как ухудшающие кредитную историю заемщика обстоятельства.

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