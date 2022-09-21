Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Глава комитета Госдумы по обороне рассказал, кого мобилизуют в первую очередь

Политика
21.09.2022 14:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-komiteta-gosdumy-po-oborone-rasskazal-kogo-mobilizuyut-v-pervuyu-ochered
Глава комитета Госдумы по обороне рассказал, кого мобилизуют в первую очередь

После обращения президента к россиянам депутат Госдумы, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил ключевые моменты мобилизации.

«В первую очередь речь идет о призыве тех военнообязанных, военно-учетная специальность которых востребована на сегодня. Тех, кто имеет боевой опыт, и тех, кто служил в Вооруженных силах. Эти люди после призыва получат все социальные гарантии, которые распространяются на военнослужащих по контракту. По сути они становятся такими же контрактниками», — сказал Картаполов.

Читайте также: что такое частичная мобилизация и кого она коснется?

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Щербиновском районе 9-летний ребенок расстрелял памятник героям войны
  3. В Краснодарском крае 21 сентября выявили 1 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19
  4. Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию
  5. Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней
  6. В Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях