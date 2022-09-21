Глава комитета Госдумы по обороне рассказал, кого мобилизуют в первую очередь

Глава комитета Госдумы по обороне рассказал, кого мобилизуют в первую очередь

После обращения президента к россиянам депутат Госдумы, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил ключевые моменты мобилизации.

«В первую очередь речь идет о призыве тех военнообязанных, военно-учетная специальность которых востребована на сегодня. Тех, кто имеет боевой опыт, и тех, кто служил в Вооруженных силах. Эти люди после призыва получат все социальные гарантии, которые распространяются на военнослужащих по контракту. По сути они становятся такими же контрактниками», — сказал Картаполов.

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