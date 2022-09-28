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Жители Краснодарского края в августе взяли ипотечных кредитов на 15,77 млрд рублей

Экономика
28.09.2022 12:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-v-avguste-vzyali-ipotechnyh-kreditov-na-15-77-mlrd-rublej
Жители Краснодарского края в августе взяли ипотечных кредитов на 15,77 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего за август жители России взяли 110,28 тыс. кредитов на покупку жилья на общую сумму 405,35 млрд рублей. Это на 27% большем, чем в предыдущем месяце.

Больше всего ипотечных кредитов в прошлом месяце взяли в Москве — на 61,32 млрд рублей. На втором месте Московская область — 38,40 млрд рублей, на третьем месте Санкт-Петербург — 25,8 млрд рублей. За ними идет Краснодарский край — 15,77 млрд рублей. На пятом месте Свердловская область — 12,59 млрд рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.

Средний размер ипотечного кредита в августе в РФ составил 3,7 млн рублей.

Всего за первые 8 месяцев в стране выдали 716,36 тыс. ипотек на общую сумму 2,51 трл рублей. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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