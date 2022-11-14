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Жители Краснодарского края тратят на выплаты по ипотеке почти 70% от зарплаты

Экономика
14.11.2022 08:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-tratyat-na-vyplaty-po-ipoteke-pochti-70-ot-zarplaty
Жители Краснодарского края тратят на выплаты по ипотеке почти 70% от зарплаты
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Согласно данным исследования, проведенного на основе показателей Центрального Банка и Росстата, в Краснодарском крае в среднем выплаты по ипотеке составляют 68% от зарплаты.

Кубань занимает 74 место рейтинга. Сообщается, что средний срок ипотеки в регионе — 25,5 лет, а средний размер — 4,3 млн рублей.

Адыгея заняла 77 место с соотношением ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты 69,8%. В среднем, ипотеку в регионе берут на 24,7 года. Средний размер ипотеки — 3,7 млн рублей. Крым получил 81 место. Его жители тратят на ипотечные выплаты около 77,9% от зарплаты. Средняя сумма кредите — порядка 3,6 млн рублей на 22,5 года.

Одно из самых крупных соотношений выявили в Севастополе — 85,1% от зарплаты. В среднем ипотеку там берут на 23 года, ее средний размер составляет 4,2 млн рублей. Также в топ-3 вошли Калмыкия с соотношением ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты 88,5% и Карачаево-Черкесская республика (соотношение 94,2%.).

Самое маленькое соотношение зафиксировали в Чукотке — 26,8%. При этом ипотеку в 4,5 млн рублей, в среднем, берут на 21 год, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Госдуме призвали запретить выдачу ипотеки должникам по алиментам.

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