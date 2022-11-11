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В Госдуме призвали запретить выдачу ипотеки должникам по алиментам

Общество
11.11.2022 07:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-prizvali-zapretit-vydachu-ipoteki-dolzhnikam-po-alimentam
В Госдуме призвали запретить выдачу ипотеки должникам по алиментам
Фото пресс-службы Правительства РФ

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий уверен, что крупный долг по алиментам должен стать «пожизненным негативным фактором».

Милонов направил письмо на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением установить гарантированный отказ в выдаче ипотечного кредита людям, имеющим крупный немотивированный долг по алиментам.

Депутат подчеркнул, что миллионы россиян используют ипотеку для приобретения недвижимости. По его мнению, при выдаче займа банки в первую очередь обращают внимание на кредитную историю клиента и его платежеспособность, но при этом не смотрят на имеющиеся задолженности по алиментам.

Милонов считает, что должникам по алиментам необходимо запретить одобрять ипотеку, сообщает RT.

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