В Госдуме призвали запретить выдачу ипотеки должникам по алиментам
Общество
11.11.2022 07:57
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий уверен, что крупный долг по алиментам должен стать «пожизненным негативным фактором».
Милонов направил письмо на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением установить гарантированный отказ в выдаче ипотечного кредита людям, имеющим крупный немотивированный долг по алиментам.
Депутат подчеркнул, что миллионы россиян используют ипотеку для приобретения недвижимости. По его мнению, при выдаче займа банки в первую очередь обращают внимание на кредитную историю клиента и его платежеспособность, но при этом не смотрят на имеющиеся задолженности по алиментам.
Милонов считает, что должникам по алиментам необходимо запретить одобрять ипотеку, сообщает RT.
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