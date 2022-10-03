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Краснодарский край занял 69 место среди регионов РФ по доступности ипотеки

Экономика
03.10.2022 09:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-69-mesto-sredi-regionov-rf-po-dostupnosti-ipoteki
Краснодарский край занял 69 место среди регионов РФ по доступности ипотеки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Эксперты на основе данных Росстата и Центробанка определили долю семей в регионах России, которые могут позволить себе купить квартиру в ипотеку.

При проведении расчетов они учли зарплаты, стоимость жилья и состав семьи за 2021 год. Размер среднего ипотечного кредита рассчитали на 2-комнатную квартиру площадью 60 кв. м при первоначальном взносе 30%.

Согласно исследованию, наиболее всего ипотека доступна в Ямало-Ненецком автономном округе. В этом регионе 76,8% семей могут позволить себе взять ипотечный кредит. На втором месте Магаданская область — 63%, на третьем месте Ленинградская область — 52,6%.

Краснодарский край оказался на 69 месте рейтинга доступности ипотеки. По мнению экспертов, ипотечный кредит на Кубани могут позволить себе 24,6% семей.

Последние места рейтинга заняли: Ингушетия — 7,1%, Чечня — 9,1% и Дагестан — 9,2%, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: более 2,5 тыс. семей Кубани улучшили жилищные условия по программе «Сельская ипотека».

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