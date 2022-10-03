Краснодарский край занял 69 место среди регионов РФ по доступности ипотеки

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Эксперты на основе данных Росстата и Центробанка определили долю семей в регионах России, которые могут позволить себе купить квартиру в ипотеку.

При проведении расчетов они учли зарплаты, стоимость жилья и состав семьи за 2021 год. Размер среднего ипотечного кредита рассчитали на 2-комнатную квартиру площадью 60 кв. м при первоначальном взносе 30%.

Согласно исследованию, наиболее всего ипотека доступна в Ямало-Ненецком автономном округе. В этом регионе 76,8% семей могут позволить себе взять ипотечный кредит. На втором месте Магаданская область — 63%, на третьем месте Ленинградская область — 52,6%.

Краснодарский край оказался на 69 месте рейтинга доступности ипотеки. По мнению экспертов, ипотечный кредит на Кубани могут позволить себе 24,6% семей.

Последние места рейтинга заняли: Ингушетия — 7,1%, Чечня — 9,1% и Дагестан — 9,2%, сообщает РИА «Новости».

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