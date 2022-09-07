Кондратьев: более 2,5 тыс. семей Кубани улучшили жилищные условия по программе «Сельская ипотека»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек. Деньги направляют на покупку земельного участка и строительство или на покупку готового дома.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с начала действия программы уже более 2,5 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия. Им выдали кредиты по льготной ставке до 3% годовых на общую сумму 5,24 млрд рублей.

«Это ощутимая помощь для молодых семей, которая позволяет им жить и работать на селе. В наши поселки стали переезжать новые люди и те, кто когда-то «уехал насовсем» в город. Такая мера поддержки способствует наращиванию темпов социального развития сельской местности», — сказал глава региона.

Кубанцы могут получить льготный ипотечный кредит до 3 млн рублей на срок до 25 лет. Федеральная программа действует с 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в России бессрочно продлили программу сельской ипотеки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Изначально планировалась, что программа «Сельская ипотека» будет действовать до 31 декабря 2022 года.