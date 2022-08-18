В России бессрочно продлили программу сельской ипотеки

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Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Изначально планировалась, что программа «Сельская ипотека» будет действовать до 31 декабря 2022 года.

По мнению властей, бессрочное продление сельской ипотеки позволит получить льготные кредиты еще большему числу людей по ставке 3% годовых.

«Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», — отметил Мишустин.

Программу «Сельская ипотека» запустили в 2020 году. Ей можно воспользоваться для покупки готового частного дома или земельного участка и строительства на нем жилья, а также для строительства дома на имеющемся участке.

Действие льготной программы распространяется на населенные пункты с числом жителей не более 30 тыс. человек. «Сельской ипотекой» уже воспользовались 97 тыс. человек. Они взяли кредиты на общую сумму 187,1 млрд рублей и построили 5,2 млн кв. метров жилья, сообщает RT.

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