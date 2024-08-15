Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе WhatsApp

Проблемы при пользовании популярным мессенджером заметили вечером 15 августа.

По словам пользователей, они столкнулись со сбоем при отправке сообщений в WhatsApp. Также им в приложении начали приходить устаревшие уведомления о полученных сообщениях и реакциях.

По данным сервиса «Сбой.РФ», больше всего жалоб на работу WhatsApp за последние сутки поступило от жителей Москвы — 43%, Краснодарского края — 10% и Санкт-Петербурга — 5%.

С чем связаны неполадки в работе WhatsApp пока неизвестно. Информация уточняется.

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