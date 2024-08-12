Со сбоями в работе Telegram столкнулись жители Краснодарского края

Неполадки в работе популярного мессенджера зафиксировали вечером 12 августа.

Со сбоем в работе Telegram столкнулись администраторы каналов. По их словам, возникли трудности при публикации постов. Эту информацию подтвердили администраторы Telegram-канала «Кубань 24», на который подписаны почти 100 тыс. человек.

По данным сервиса «Сбой.РФ», вечером 12 августа пользователи со всей России столкнулись с проблемами в работе Telegram. Больше всего жалоб поступило из Москвы — 31%, Санкт-Петербурга — 16% и Краснодарского края — 8%.

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