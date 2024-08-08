YouTube перестал работать у жителей Краснодарского края

Сбои в работе популярного видеохостинга возникли у жителей России утром 8 августа.

Согласно данным портала «Сбой.рф», число жалоб на работу YouTube от россиян уже подбирается к 6 тыс.

Проблемы с работой видеохостинга за последние 24 часа зафиксированы в следующих регионах:

Москва — 21%;

Санкт-Петербург — 8%;

Краснодарский край — 5%;

Свердловская Область — 5%;

Башкортостан — 4%;

Московская область — 4%.

Кроме того, о недоступности YouTube сообщают жители Ростовской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской и Нижегородской областей, Пермского края и Татарстана.

Причина сбоя в работе YouTube пока неизвестна. Информация уточняется.

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