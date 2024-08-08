YouTube перестал работать у жителей Краснодарского края
Общество
08.08.2024 11:44
Сбои в работе популярного видеохостинга возникли у жителей России утром 8 августа.
Согласно данным портала «Сбой.рф», число жалоб на работу YouTube от россиян уже подбирается к 6 тыс.
Проблемы с работой видеохостинга за последние 24 часа зафиксированы в следующих регионах:
- Москва — 21%;
- Санкт-Петербург — 8%;
- Краснодарский край — 5%;
- Свердловская Область — 5%;
- Башкортостан — 4%;
- Московская область — 4%.
Кроме того, о недоступности YouTube сообщают жители Ростовской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской и Нижегородской областей, Пермского края и Татарстана.
Причина сбоя в работе YouTube пока неизвестна. Информация уточняется.
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