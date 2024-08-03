Эксперт Пащенко объяснил, чем грозят попытки обойти замедление YouTube

После замедления работы YouTube в РФ пользователи стали искать варианты обхода ограничений. В сети предлагают множество программ для устранения проблем в работе видеохостинга, однако многие из них могут создать серьезные проблемы.

Мошенники предлагают пользователям устанавливать программы, с помощью которых могут похитить персональные данные. Об этом рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Он отметил, что аферисты продвигают два способа обхода замедления.

«Первый — это VPN, который разработан в каких-то непонятных лабораториях и который якобы точно поможет решить все проблемы, чтобы смотреть YouTube, как раньше. Номер два — это различные приложения. И в том, и в другом случае это может оказаться вредоносная программа, которая нацелена только на то, чтобы украсть ваши персональные данные, начиная с телефонной книги и заканчивая вашими личными аккаунтами в социальных сетях», — объяснил Пащенко.

Если все-таки необходимо установить программу для обхода ограничений, эксперт рекомендовал соблюдать правила безопасности. Для начала, по его словам, стоит установить на компьютер или смартфон российский антивирус. После этого стоит изучить всю доступную информацию о программе, которую планируете устанавливать. Нужно прочитать отзывы пользователей, выяснить, кем разработана программа и отказаться от установки, если заметили что-то подозрительное.

«Что касается VPN, то нужно понимать, что зачастую VPN, который мошенники предлагают использовать, находится за пределами территории Российской Федерации. И если ваши данные вдруг утекли, то поймать и наказать человека будет довольно сложно. Поэтому стоит несколько раз подумать, что вы у себя устанавливаете и что для вас в приоритете: посмотреть какой-то канал на YouTube или избежать риска потерять свои персональные данные», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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