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Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе Telegram

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-stolknulis-so-sboyami-v-rabote-telegram-2
Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе Telegram
Фото freepik.com

Мессенджер Telegram начал некорректно работать вечером 2 апреля. Это заметили во многих регионах России.

По словам пользователей, в Telegram перестали открываться медиафайлы. Эту проблему зафиксировали как мобильных устройствах, так и на компьютерах.

По данным сервиса «Сбой.РФ», больше всего жалоб на работу Telegram 2 апреля поступило от жителей: Москвы — 43%, Санкт-Петербурга — 11%, Краснодарского края, Нижегородской области и Татарстана — по 4%, а также Ростовской, Самарской и Свердловской областей — по 3%.

Читайте также: Telegram разрешит ограничивать отправку сообщений от незнакомцев. Такую меру ввели с 1 апреля в связи с участившимися сообщениями русскоязычным пользователям от незнакомцев с призывами к терактам.

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