Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе Telegram

Мессенджер Telegram начал некорректно работать вечером 2 апреля. Это заметили во многих регионах России.

По словам пользователей, в Telegram перестали открываться медиафайлы. Эту проблему зафиксировали как мобильных устройствах, так и на компьютерах.

По данным сервиса «Сбой.РФ», больше всего жалоб на работу Telegram 2 апреля поступило от жителей: Москвы — 43%, Санкт-Петербурга — 11%, Краснодарского края, Нижегородской области и Татарстана — по 4%, а также Ростовской, Самарской и Свердловской областей — по 3%.

Читайте также: Telegram разрешит ограничивать отправку сообщений от незнакомцев. Такую меру ввели с 1 апреля в связи с участившимися сообщениями русскоязычным пользователям от незнакомцев с призывами к терактам.