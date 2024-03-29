Telegram разрешит ограничивать отправку сообщений от незнакомцев

Такую меру введут с 1 апреля в связи с участившимися сообщениями русскоязычным пользователям от незнакомцев с призывами к терактам.

В течение часа после первых жалоб администрация мессенджера предприняла ряд технических и организационных мер, чтобы предотвратить эту активность. Это позволило пресечь десятки тыс. попыток отправить такие сообщения. Кроме того, тысячи аккаунтов, которые участвуют в этом «флешмобе», навсегда заблокировали в Telegram.

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе ИИ для еще более эффективной обработки жалоб. Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию», — написал основатель мессенджера Павел Дуров в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани подросткам шлют анонимные призывы устроить теракт.