Жители Краснодарского края с 6 по 10 октября могут увидеть метеорный поток Дракониды

Видео канала «Кубань 24»

Звездопад продлится четыре дня, его пик ожидается в ночь с 8 на 9 октября.

Это ежегодное явление. Иногда всплески достигают 500 метеоров в час. Смотреть надо на Северо-Запад, начиная с 21:00. Созвездие Дракона, из которого будет вылетать звездная пыль, находится чуть левее и выше Большой Медведицы. Помешать наблюдению может только облачность, которая прогнозируется в крае 6 октября.

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