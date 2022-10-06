Жители Краснодарского края с 6 по 10 октября могут увидеть метеорный поток Дракониды
Общество
06.10.2022 09:26
Звездопад продлится четыре дня, его пик ожидается в ночь с 8 на 9 октября.
Это ежегодное явление. Иногда всплески достигают 500 метеоров в час. Смотреть надо на Северо-Запад, начиная с 21:00. Созвездие Дракона, из которого будет вылетать звездная пыль, находится чуть левее и выше Большой Медведицы. Помешать наблюдению может только облачность, которая прогнозируется в крае 6 октября.
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